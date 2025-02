Ilgiorno.it - Droga nella “Colombia“ di Broni. Arrestati quattro spacciatori

(Pavia)La località Colombera di, nel gergo in codice trae clienti, era stata ribattezzata. Ma l’intenso traffico di cocaina è stato stroncato dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Stradella. Ieri mattina sono stati eseguitiarresti, su misure cautelari disposte dal Gip, per le accuse di detenzione e spaccio continuato di stupefacenti in concorso. Gli, in carcere, sono Lahim Mehdi, 33enne, Issa Taouil, 29enne (residenti a Vigevano, già detenuti a Torre del Gallo), Mouhlis Mehdi, 42enne, e Morad Riahi, 38enne (residenti a Milano), tutti di nazionalità marocchina. Scattate anche le perquisizioni a carico di sei fiancheggiatori, residenti nelle province di Pavia, Milano, Novara e Avellino. E nel corso delle indagini era già finito sotto sequestro circa un chilo e mezzo di cocaina, in parte trovata interrata in un campo a Landriano usato come deposito.