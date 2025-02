Lanazione.it - Dreoni, un’altra gloria di Firenze rischia di chiudere: “O ci ridimensioniamo o è finita”

, 4 febbraio 2025 -sta per perdere un altro pezzo della sua storia.Giocattoli, il negozio in via Cavour che da oltre un secolo ha fatto sognare generazioni di bambini,di. Un pugno al cuore per la città, per le sorelle Silvia e Laura, terza generazione alla guida dell’attività, e per tutti coloro che in quel labirinto di meraviglie hanno passato momenti indimenticabili. PRESSPHOTOGiocattoli svende tutto e chiude Negozi storici Giuseppe Cabras/New Press Photo Le due titolari parlano con la voce rotta dall’emozione. “È una decisione sofferta, ma non potevamo fare altrimenti. Così non reggiamo più. Per stare in piedi dovrebbero entrare almeno mille persone al giorno, invece ci usano come vetrina: guardano e poi comprano online”, raccontano con amarezza.