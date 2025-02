Sport.quotidiano.net - Dramma Scamacca, un altro stop. La sua stagione potrebbe già finire

L’anno bisesto, di solito tra i più sventurati, non è ancora terminato nemmeno con il 2025, per Gianluca. L’attaccante rischia un lungoe forse, nella peggior ipotesi, di aver già terminato la suanei pochi minuti disputati sabato pomeriggio contro il Torino. Il 26enne centravanti capitolino, sabato, era appena rientrato dopo 178 giorni dal terrificante infortunio subito il 4 agosto in amichevole a Parma, con la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, ricostruito il giorno successivo con un delicato intervento chirurgico. Nei giorni scorsi aveva superato tutti i test di tiro e contrasto, a conferma della guarigione completa del ginocchio. Ma la malasorte, che evidentemente lo ha preso di mira, lo ha colpito nell’altra gamba, la destra, più in alto, in quel piccolo muscolo così delicato: il retto femorale.