Oasport.it - Dove può arrivare Sonego nel ranking ATP: le proiezioni a Rotterdam

Lorenzoscenderà in campo questa sera nei sedicesimi degli ABN AMRO Open 2025 di tennis ed affronterà il danese Holger Rune, numero 5 del seeding: l’azzurro vuole provare a continuare a scalare ilATP sulla scia di quanto di buono fatto agli Australian Open.L’azzurro non scarterà punti lunedì prossimo, ma qualora asse superare il primo turno, allora il torneo di Eastbourne 2024, in cui ne incamerò 25, uscirà da quelli validi per la classifica, dato che questa sera ne saranno in palio 50., che ieri era 34° in graduatoria, a quota 1376, vincendo quest’oggi incasserebbe, per quanto appena detto, 25 punti netti, salendo a quota 1401, ma restando 34°. Con il passaggio ai quarti, invece, l’azzurro salirebbe a quota 1451, ed a quel punto andrebbe ad occupare il 32° posto.