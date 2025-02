Ilrestodelcarlino.it - Dove nasce l’educazione civica. Studenti in visita alla Regione

Sono stati glidell’istituto comprensivo di Sasso Marconi i primi ospiti del progetto dellaEmilia-Romagna intitolato ’Porte aperte in Assemblea legislativa’. Accompagnati dai loro insegnanti un gruppo di ottantahato la sede di via Aldo Moro. A guidare aglidi Sasso sono state le consigliere Elena Ugolini (Rete) e Simona Lembi (Pd) che hanno spiegato composizione e funzione dell’assemblea e mostrare cosa succede nella "casa delle leggi" dellaEmilia-Romagna, come è fatta l’aula dell’Assemblea legislativa,siedono i consiglieri regionali e gli assessori. L’iniziativacon l’intento di avvicinare i giovani all’istituzione regionale, quale luogo di dibattito, confronto ed esercizio della democrazia e sviluppare quindi queste buone pratiche di educazionee partecipazione.