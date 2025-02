Doppia cessione da 130 milioni | così nasce la nuova Juve

Leggi su Sportface.it

Vlahovic e non solo, Giuntoli sacrifica anche un nome impensabile per finanziare la prossima campagna acquistiLaè un cantiere aperto. La sensazione è che lo sarà anche nella prossima estate, perché la rivoluzione di Giuntoli – piaccia o meno – è destinata a proseguire. E potrebbe fare altre vittime illustri.Vlahovic scaricato dallaIl primo a dire addio sarà sicuramente Dusan Vlahovic. Non ci sono, anzi non ci sono mai stati i margini per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.Lascarica Vlahovic: sarà addio in estate (Screen Youtubentus) – Sportface.itIn più Motta, che rimarrà al timone in caso di qualificazione alla Champions, non lo vede centrale nei suoi piani futuri. Come in quelli del presente, tanto che Kolo Muani ci ha messo due secondi a diventare il titolare inamovibile dell’attacco.