Iltempo.it - Dopo Soumahoro la sinistra cambia testimonial. Il migrante che denuncia Meloni

Prima lo hanno portato a Montecitorio, per raccontare le torture di Almasri e alimentare così il polverone contro il governo. Poi direttamente in Procura, a «cartabollare» lanei confronti del premier Giorgiae dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, che con il rimpatrio del generale libico avrebbero negato la giustizia altorturato. L'assalto di Fratoianni&Co alla diligenza dell'Esecutivo segue la via giudiziaria. El'esposto dell'avvocato Luigi Li Gotti, che ha portato il procuratore capo a iscrivere mezzo governo nel registro delle notizie di reato, ora arriva anche ladi Lam Magok Biel Ruei, un sudanese di 32 anni che nel maggio del 2022 ha ottenuto il permesso di soggiorno e lo status di rifugiato. Lam era stato invitato dai due leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, a una conferenza stampa alla Camera lo scorso 22 gennaio, in pieno caos per la vicenda del rimpatrio del generale libico, rispedito a casache la Corte d'appello non aveva convalidato l'arresto per un cavillo sul mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale.