Donne vinte da un gesto omicida, ovvero l’amore secondo Stendhal

Caro Francesco Piccolo, ho riempito una dozzina di quaderni sul rapporto fra maschi e femmine: troppo. Dunque, per un argomento così, troppo poco. Tu, per esempio, hai trovato la misura e le sue variazioni. L’ultima volta mettendo nelle sole 140 pagine del tuo libro ben tredici libri altrui, di scrittori maschi. (“Son qui: m’ammazzi”, Einaudi, recensito qui vivamente da Annalena Benini). Il Vittorio Imbriani, “Dio ne scampi dagli Orsenigo” (1876), non l’ho letto. Vedo che il protagonista “diventa violento. e lei continua a esser convinta che ogni atto del suo uomo è una dimostrazione d’amore. A un certo punto Imbriani dice che lui la picchia, e che lepicchiate si innamorano ancora di più”. Sappiamo che prima di persuadersi della necessità di reagire alle botte dei “loro” uomini, e prima che la società desse loro qualche possibilità di reagire, moltehanno pensato così.