Internews24.com - Donnarumma svela: «Kolo Muani? Gli mettevo sempre l’inno della Juve, ho la sensazione…»

di Redazionefa una rivelazione su, le parole del portiere del PSG accostato all’Inter sull’ex compagno ora tra i rivali dei nerazzurri in Serie A Intervenuto a Viva el Futbol, il portiere del PSG Gianluigi– accostato anche all’Inter nel corso dell’ultima sessione di calciomercato – ha parlato così di Randal, suo ex compagno e ora in forza proprio ai rivali dei nerazzurri: la. Ecco un estratto qui riportato del suo intervento:– «Randal è un bravissimo ragazzo, siamo troppo amici. Quando c’erano le voci sulla, io poi scherzavo con lui, gli, la canzoncina sotto. Quando sentivo che c’era la, gli facevo due scherzi, magari attaccavo le figurine. Sono contentissimo di come ha iniziato, gli ho anche scritto e adesso ha fatto doppietta.