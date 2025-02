Calciomercato.it - Donnarumma all’Inter, Marotta cala l’asso: “Due anni insieme”

In Francia sono convinti: il Psg non vuole rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2026. Le condizioni per il clamoroso approdo in nerazzurro, da impossibile a possibile? La certezza è che Josep Martinez non ha fin qui convinto Inzaghi. Preso per il dopo Sommer, che anche quest’anno sta andando oltre le attese, lo spagnolo è stato impiegato solo in Coppa Italia contro l’Udinese.: “Due” (LaPresse) – Calciomercato.itMartinez non convince Inzaghi, prende quotaSono sempre più forti le indiscrezioni che danno i nerazzurri intenzionati a prendere un altro portiere, ovvero un altro erede dell’elvetico il cui contratto scade a giugno 2026.Martinez non convince Inzaghi (LaPresse) -Calciomercato.itE il nome più forte è senza dubbio quello di, in scadenza anche lui fra un anno e mezzo.