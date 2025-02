Viterbotoday.it - Donna muore nell'incendio della sua casa, un'altra salvata dai vigili del fuoco

Leggi su Viterbotoday.it

Tragediaa serata di lunedì 3 febbraio a Oriolo Romano, per unin un appartamento in una palazzina di due piani in viaStazione. Le fiamme, divampate intorno alle 22,15, hanno danneggiato i solai in legnostruttura, mentre il fumo ha intrappolato gli inquilini del secondo.