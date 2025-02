Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump junior a caccia illegale a Venezia, M5s: “Esposto in Procura e interrogazione”. Pichetto: “Aspetto un report”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La battuta didijr nell’azienda faunistico-venatoria di Valle Pierimpiè sta sollevando un polverone politico. Già ieri il consigliere veneto Andrea Zanoni, apprendendo da il Fatto Quotidiano la notizia relativa al figlio del presidente degli Stati Uniti, aveva annunciato di voler presentare unin. Oggi va alla carica anche il Movimento 5 stelle, che si dice “preoccupato e inorridito” per il video che ritrae Don con una casarca – specie rigorosamente protetta – ammazzata ai suoi piedi. E il ministro all’Ambiente, GilbertoFratin, è stato costretto a intervenire, seppur in maniera interlocutoria: “Ho letto la notizia ma non ne so nulla, né quando è avvenuto, né come.unper saperne di più, per avere tutte le informazioni al riguardo”.