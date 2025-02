Donald Trump bordate all’Onu | Usa via dal Consiglio dei diritti umani La minaccia all’Iran | Se mi uccidono saranno annientati

Leggi su Open.online

C’è anche il ritiro degli Stati Uniti dalOnu deitra gli ordini esecutivi firmati da. Il presidente Usa ha deciso di uscire da diversi organismi delle Nazioni Unite. Tra questi ildei(Unhcr), oltre alla principale agenzia di soccorso delle Nazioni Unite per i palestinesi (Unrwa). In piùha disposto una revisione generale dei finanziamenti americani per l’Onu. A rischio anche la presenza degli Stati Uniti nell’Unesco.ha insistito che la Giordania e l’Egitto dovrebbero accogliere i palestinesi finché Gaza non viene ricostruita. «Penso che vorrebbero andarsene da Gaza se avessero un’opzione. Ora come ora, non hanno un’opzione. Cosa faranno? Devono tornare a Gaza». Nelle ore precedenti, l’inviato Usa in Medio Oriente, Steve Witkoff aveva ribadito quanto fosse «assurdo» pensare che Gaza ritorni «abitabile» in cinque anni.