Agi.it - Domani Piantedosi e Nordio alla Camera sul caso Almasri. Senza diretta tv

AGI - I ministri dell'Interno Matteoe della Giustizia Carloriferirannoalle 12,15sul. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, come riferisce il capogruppo di M5s Riccardo Ricciardi. Non ci saràlatelevisiva dell'informativa. È quanto viene riferito al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio, con le opposizioni critiche che spiegano che lanon ci sarà in quanto un gruppo di maggioranza si è detto contrario e, dunque, non si è raggiunta l'unanimità come prevede il regolamento. Circostanza confermata dal ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani che, però, ha preferito non entrare nel merito: "Qualcuno nella maggioranza non era d'accordo", le sue parole.