Agi.it - Domani l'informativa alle Camere di Piantedosi e Nordio

Leggi su Agi.it

AGI - È in programma per, mercoledì 5 febbraio l'sul caso Almasri dei ministri Matteoe Carlo. Prima alla Camera e poi al Senato. Sulla vicenda 'Almasri' entrambi ribadiranno concetti già ripetuti: l'esecutivo si è sempre mosso nell'interesse del Paese per difendere la sicurezza nazionale. Sarà dunque una rivisitazione, in maniera più dettagliata, di quanto già spiegato: il generale libico è stato subito espulso perché ritenuto pericoloso, aveva già detto il responsabile del Viminale. "E ora bisogna voltare pagina, basta con questo scontro permanente", è l'input del governo. Ma in realtà il clima resta infuocato, "bisogna mandarli a casa", dice un 'big' del Movimento 5 stelle che sogna la spallata all'esecutivo. Nella maggioranza si preparano a intervenire nell'emiciclo i capigruppo che faranno ovviamente sponda ai responsabili dei dicasteri chiamati a riferire dopo che la premier aveva preso tempo.