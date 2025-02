Lanazione.it - Domani i funerali di Edilio Stefani: la salma esposta da oggi

Si terranno5 febbraio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Giusto di Porcari, idi(nella foto), il presidente di Sofidel venuto improvvisamente a mancare giovedì 30 gennaio, il giorno prima di compiere 65 anni. I familiari avvisano, per chi volesse rendergli personalmente omaggio, che lasaràpresso la Sala del Commiato della Croce Verde di Lucca in via Romana, 907, a partire dalle ore 12 difino alle ore 14 di5 febbraio. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato tutti sotto choc, non solo nel Gruppo Sofidel. In segno di rispetto, di concerto con l’associazione Happy Porcari, il Comune di Porcari aveva anche annullato la prima giornata del Carnovale Porcarese, prevista per domenica scorsa, sottolineando come “con la sua visione e il suo impegno“,avesse “contribuito in modo significativo allo sviluppo economico e occupazionale del territorio“.