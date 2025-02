News.robadadonne.it - Divieto di aborto anche per bambine vittime di stupro e incesto: il paradosso pro-life

Sono più di 100 lee le adolescenti texane di età pari o inferiore a 17 anni che si sono rivolte ad altri Stati per abortire nel corso del primo anno in cui il Texas ha vietato la procedura, senza eccezioni.Almeno 6 sonodi età pari o inferiore a 11 anni.Chi protegge l’infanzia dall’ideologia “pro-vita”?Nel 2022, dopo l’annullamento della Roe v. Wade, che di fatto ha lasciato libertà ai singoli Stati, il Texas ha adottato una delle normative sull’più severe degli USA: abortire è illegale (quasi) sempre, senza eccezioni perAnomalie fetaliQuanto al “quasi”, l’unica eccezione riguarda il pericolo immediato di vita per la madre, ma la legge e? vaga e molti medici rifiutano l’intervento finche? c’e? battito fetale.Non a caso il Texas ha il tasso di mortalita? materna tra i piu? alti della nazione, e un recente report informa che l’80% delle morti correlate a gravidanza era evitabile.