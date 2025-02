Thesocialpost.it - Diventa mamma a 56 anni dopo aver perso il figlio in un incidente stradale

Leggi su Thesocialpost.it

Nocera (Salerno) – Una storia che commuove e fa riflettere sul destino e sulla forza della vita. Pina Esposito, infermiera nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Umberto I di Nocera, ha dato alla luce sua figlia, Claudia Maria, a 56, quasi duevissuto una tragedia che ha segnato per sempre la sua famiglia.Leggi anche: Neonata rapita, parla il poliziotto che ha trovato la bambinaLa tragica morte di Alberto MariaIl 25 marzo 2023, la vita della coppia, formata da Pina e Rosario Dell’Aglio, insegnante di musica, è cambiata irreparabilmente. Il loro, Alberto Maria, di soli 28, hala vita in un tragicoa Castel San Giorgio. Alberto, che stava per laurearsi in medicina, è stato coinvolto in uno scontro con un’ambulanza allo svincolo dell’A30 Caserta-Salerno.