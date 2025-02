Anteprima24.it - Dissequestro pini Viale Atlantici, Mastella: “Bisogna riprendere gli abbattimenti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Richiederò ai miei uffici all’Avvocatura e al Segretario generale di andare avanti come deciso per il programma relativo ai”.Il sindaco Clemente, a margine della conferenza stampa convocata per illustrare un programma straordinario di finanziamento per la riqualificazione di Villa dei Papi, ha commentato, sollecitato dai giornalisti presenti, la notizia deldel cantiere per la messa in sicurezza e l’abbattimento deiai due lati deldeglidopo il blocco intervenuto lo scorso 23 gennaio con un provvedimento eseguito dai Carabinieri Forestali, nell’ambito di una indagine della Magistratura che ha visto indagato anche il dirigente del Comune Maurizio Perlingieri.Secondoè tempo di dare esecuzione al programma che è finalizzato a consentire il passaggio pedonale e degli autoveicoli in sicurezza lungo ilove insistono da decenni imponenti e suggestive essenze arboree, la cui stabilità però è precaria, come attestato da una indagine appositamente commissionata dal Comune.