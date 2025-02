Tarantinitime.it - Dissalatore sul Tara: le osservazioni del WWF

ntini Time QuotidianoIl WWFnto, rappresentato dal presidente Gianni De Vincentiis, ha partecipato al Consiglio Comunale Monotematico suldel Fiume, tenutosi ieri 3 febbraio 2025,presentando letecniche e ambientali elaborate dal Comitato Scientifico WWF, in collaborazione con il Comitato per la Difesa del Territorio Jonico. L’intervento di De Vincentiis ha evidenziato le gravi criticità del progetto, che rischia di avere un impatto devastante non solo sul fiumee i suoi ecosistemi, ma anche sul Mar Grande e Mar Piccolo.L’analisi condotta dal WWF dimostra che il prelievo previsto dalche si sommerà a quelli già previsti per ex Ilva e consorzio agricolo, comprometterà gli ecosistemi fluviali, riducendo il deflusso minimo vitale e mettendo a rischio specie protette come la lontra (Lutra lutra) e il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes).