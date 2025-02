Anteprima24.it - Disoccupazione in Campania, Muscarà: “”Jabil e DEMA, abbandono inaccettabile”

Tempo di lettura: 3 minutiÈ ormai una costante nel panorama industriale campano: aziende storiche chiudono o vengono smantellate, lasciando intere famiglie nella disperazione. Oggi, il colpo finale è toccato ai 413 dipendenti dello stabilimentodi Marcianise, per i quali è stata ufficializzata la procedura di licenziamento collettivo. Un destino che appare incredibilmente assurdo se si pensa ai finanziamenti del PNRR destinati alla transizione ecologica. La, che produce colonnine di ricarica per veicoli elettrici, dichiara crisi e abbandona il territorio, confermando una pericolosa desertificazione industriale in un’area già fortemente provata. La stessa sorte incombe su circa 200 lavoratori delladi Somma Vesuviana, realtà storica del settore aeronautico. La crisi finanziaria ha portato a trattative per la cessione dell’azienda ad Adler Pelzer Group, con il rischio di trasferimenti forzati e nuovi licenziamenti.