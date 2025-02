Lanazione.it - "Discriminazione razziale". Aggredita dal farmacista, presentata la denuncia

Leggi su Lanazione.it

E’ stata consegnata ieri pomeriggio ai carabinieri dall’avvocato Pietro Gigliotti lacon cui una giovane donna islamica sostiene di essere statada un, davanti al locale all’immediata periferia di Foligno. Allegati alla, anche dei video. I fatti risalgono allo scorso 29 gennaio, quando la signora si sarebbe vista strappare il velo islamico dalla testa e poi avrebbe ricevuto uno schiaffo e un pugno, dopo un battibecco con il professionista per posto in cui la stessa donna aveva parcheggiato la bicicletta con cui aveva raggunto l’esercizio commerciale: ossia davanti al cassonetto dei medicinali scaduti. La donna è una tunisina di 36 anni che si è poi rivolta alle cure del pronto soccorso dell’ospedale per un’escoriazione in particolare allo zigomo. Il legale riferisce anche di video della presunta aggressione, di cui la donna e suo marito sono in possesso e che sono stati consegnati anch’essi ai carabinieri.