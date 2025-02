Baritoday.it - Discarica a cielo aperto in via Cifariello, interviene l'Amiu: "Ripristinato il decoro"

Leggi su Baritoday.it

Questa mattina, gli operatori diPuglia, in forza al servizio di spazzamento e al servizio porta a porta, sono stati impegnati in un'operazione congiunta in via, nel quartiere San Paolo di Bari. L'intervento straordinario si è reso necessario a causa del degrado in cui versava.