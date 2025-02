Calciomercato.it - Disastro totale per il Napoli: “Passo indietro di Conte”

Leggi su Calciomercato.it

Ilsi trova a fare i conti con le conseguenze di un mercato al risparmio: il tecnico salentino non può esserentoIl peggiore di tutti. Nessun dubbio sul fatto che il, almeno tra le big, sia la società che si sia mossa peggio nel calciomercato invernale.per il: “di” (LaPresse) – Calciomercato.itVia un perno come Kvaratskhelia, dentro un punto interrogativo come Okafor, a cui si è arrivati dopo un lungo peregrinare alla ricerca del nome giusto. Anche le altre operazioni non sembrano aver rafforzato la rosa a disposizione di: Scuffet e Billing per Caprile e Folorunsho non sono certo sinonimo di salto di qualità.È d’accordo anche il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, intervento aZone sul canale Youtube di Calciomercato.