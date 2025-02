Ilrestodelcarlino.it - Dirigenti, a breve l’ok del sindaco. Su 414 candidati 322 ammessi. Rinaldi: "Una modalità anomala"

Sono 414, di cui 322 ammesse, le candidature ricevute in Comune per un posto da dirigente. Le procedure di selezione sono ormai quasi ultimate: ben 13 commissioni su 14 - in cui siedono 28 commissari esterni tra manager di aziende private, direttori generali di enti pubblici e docenti universitari - hanno completato i loro lavori, protratti dall’ottobre scorso. Da allora le commissioni si sono riunite 56 volte e sono attualmente in fase di svolgimento 140 colloqui. Ingaggiata una società di consulenza (la “Gso Company”) specializzata nella valutazione delle risorse umane. Numeri e tempistiche che inquadrano la risposta data ieri dalMarco Massari in consiglio comunale, a seguito di un’interpellanza di Alessandro(Lega) sulla riorganizzazione della macrostruttura dell’amministrazione.