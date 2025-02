Biccy.it - Dimenticarsi alle 7 di Elodie: testo e significato del brano di Sanremo

Leggi su Biccy.it

A due anni dalla sua ultima partecipazione,tra una settimana tornerà ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston e questa volta lo farà con7. Ai microfoni di Rai News la cantante ha dichiarato di cosa parla il pezzo che porterà al Festival di: “Al mattino ci si scorda di molte cose e il pezzo parla di chi vorremmo dimenticare dopo una nottata in discoteca. Ilcelebra anche il mondo dei locali. Penso che questo pezzo sia quello giusto per me adesso, racconte delle mie due anime e lo fa molto bene. Quali anime? Quella drammatica e teatrale. Perché la canzone è sì teatrale, ma anche movimentata e con una produzione molto forte”.Standorecensioni dei critici musicali,7 ha davvero due anime, ilsi apre con una melodia che potrebbe far pensare ad una ballad, per poi esplodere e diventare un pezzo tutto da ballare.