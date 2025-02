Anteprima24.it - Diga di Campolattaro, Barone (Lega): “Opera strategica, a breve la consegna delle prime fasi dei lavori”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ancora una volta il presidente De Luca la butta in caciara per scappare dalle proprie responsabilità ed evitare il confronto sugli argomenti. Il MinisteroInfrastrutture, a proposito delladi, lo ha ribadito: è ferma intenzione del ministro Matteo Salvini accelerare per completare un’attesa da troppo tempo. Tante e troppe sono state le chiacchiere negli anni addel Pd e della sinistra, ora grazie al ministro Salvini l’acqua dell’invaso sarà finalmente utilizzabile per uso potabile, irriguo e industriale”. A dirlo è Luigi, responsabile Enti Locali dellain Campania. “Grazie all’impegno costante della struttura tecnica del MinisteroInfrastrutture e al commissario governativo dellaAttilio Toscano si sta procedendo con tutti gli adempimenti.