Difesa europea, sì. Ma come? Tutte le questioni irrisolte del summit dei 27

Ancora una volta, larimane un tema di dibattito attivo, ma su cui si stenta a fare passi avanti concreti. Il ritiro informale dei leader dei 27 dedicato alla, che aveva l’obiettivo di stabilire una linea comune sul tema delle spese militari, del rafforzamento dell’industria e dei partenariati securitari strategici, si è sostanzialmente risolto con un nulla di fatto. Benché i capi di Stato e di governo abbiano riaffermato la necessità per l’Europa di fare di più sulla, i nodi rimangono i medesimi: finanziamenti, strategie di procurement e priorità strategiche. Merito delè stato, però, quello di fare il punto sulle posizioni e i punti di vista, anche se l’accordo rimane in sospeso. Gli accordi e i disaccordi dei 27Se il consenso sull’importanza di rafforzare lapuò considerarsi unanime, le posizioni sudirimenti, quali ile il quando, non potrebbero essere più diverse.