Difesa a 4? Non solo il match col Napoli: il mercato della Roma parla chiaro

Finalmente la parola fine alinvernale, con le squadre che possono tornare a concentrarsi esclusivamente sul campo, da qui fino alla finestagione. Per laè già vigilia di big, sia perché c’è il Milan da affrontare sia perché a San Siro c’è in palio una semifinale di Coppa Italia da non fallire, per quello che è un obiettivo sensibile dei giallorossi. Eppure la campagna acquisti invernale di Ghisolfi porta con se qualche considerazione, su come la squadra possa cambiare fisionomia.Ilcontro ilaveva riservato una sorpresa, decisamente inaspettata alla vigilia: unadisposta con laa 4, con Rensch e Angelino sugli esterni e la coppia Mancini-N’Dicka al centro. Panchina per Hummels. Una soluzione a specchio rispetto ai partenopei che ha comunque dato delle buone risposte, tanto nell’1-1 finale quanto, più in generale, nella tenuta del campo da partesquadra.