Quotidiano.net - Di quanto aumentano le bollette nel 2025: le stime di Nomisma per famiglie e imprese

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 febbraio– L’Italia si prepara ad affrontare un inverno lievemente più freddo rispetto ai due anni precedenti. Infatti, se nel 2024 la domanda nazionale del gas si è mantenuta ai livelli del 2023, per ilè probabile una leggera ripresa della domanda finale, anche superiore alla media globale che si stima aggirarsi intorno al 2%. Secondo i dati diEnergia nellepagheranno circa il 10% in più all’anno rispetto al 2024, registrando un aumento di 216 euro nella bolletta. Per lel’incremento è del 15%, condizionato dalla variazione del costo della materia prima. Ma l’aumento di domanda non impatterà negativamente sulla bolletta; stando alleattuali, il picco del prezzo è stato già raggiunto. Significa che per lel’aumento in bolletta non supererà il 10%.