Di Maio Aiom | Esercizio fisico scudo protettivo contro cancro

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il 33 per cento degli italiani è in sovrappeso, il 10% obeso e il 28% è sedentario (non pratica sport né fa regolare attività fisica). "Eppure l'è un importante fattoreil. Studi epidemiologici documentano che chi è obeso ha un rischio più alto rispetto a chi ha un .