Terzotemponapoli.com - Di Domenico a Stile TV: “Okafor? Grandissima esperienza internazionale esplosivo e veloce, ma…”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Di: ”ha una, ha le qualità per giocare in una top, purtroppo però bisogna saperlo gestire. E’, sono queste le sue doti principali ed è bravo anche nel gioco aereo. Conte è l’allenatore giusto per far ripartire la sua carriera, ma bisogna saperlo gestire”ATV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianluca di. Queste le sue parole:“? Se ricordate Italia-Svizzera giocata a Roma, lui fece unapartita. Ha una, ha le qualità per giocare in una top, purtroppo però bisogna saperlo gestire. E’, sono queste le sue doti principali ed è bravo anche nel gioco aereo. Conte è l’allenatore giusto per far ripartire la sua carriera, ma bisogna gestirlo bene.