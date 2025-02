Ilrestodelcarlino.it - Devastante incendio in appartamento a Modena: nonna ferita, nipote gravissima

, 4 febbraio 2025 –la scorsa notte all’interno di unin via Trapani (località Paganine) a. Le fiamme sono divampate all’improvviso e hanno coinvolto diverse stanze dell’abitazione. L’origine del rogo ancora non è chiara, ma la celere opera di spegnimento delle squadre dei pompieri ha evitato che le fiamme coinvolgessero le stanze attigue, mitigando così le conseguenze del grave rogo. Le due inquiline,di 26 anni, sono state affidate al personale sanitario per le cure necessarie. A causa dell’azione termica dell’, risultano ingenti i danni all’abitazione che, al momento, risulta non fruibile. A causa del fumo inalato la giovane, B.L. è ricoverata in terapia intensiva con in prognosi riservata a Baggiovara. Laha riportato lesioni meno gravi.