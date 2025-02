Biccy.it - Demoni di Emis Killa, online il singolo che avrebbe dovuto portare a Sanremo 2025

Leggi su Biccy.it

disarebbe dovuta essere una delle trenta canzoni in gara al Festival di, ma il rapper ha deciso di non presenziare alla gara ritirandosi anzitempo dopo la notizia di essere stato indagato per associazione a delinquere.“Dispiaciuto? Chiaramente avrei preferito andare a” – ha dettoin un’intervista trasmessa nel programma di Rai3 di Massimo Giletti – “Se le frequentazioni mi hanno danneggiato? No, con quelle persone c’era solo amicizia. L’indagine non mi nuoce, sono soltanto indagato. Loro contestano questa pericolosità, perché io ero presente nel momento in cui c’è stata una colluttazione allo stadio. Io non faccio parte di questa colluttazione, sono diversi metri indietro. Quindi la pericolosità dove sta? Io non ho mai mollato manco uno schiaffo allo stadio, capisce? Questo è tutto quello che posso dire“.