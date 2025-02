Anteprima24.it - Defibrillatore per la Misericordia: cerimonia di inaugurazione

Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 15 febbraio alle ore 17:30, presso la Chiesa Madre Parrocchiale in Piazza Marconi a Pietradefusi, si terrà ladidel nuovo, acquistato con infondi del 5×1000 e che sarà donato dalla Confraternitadi Pietradefusi alla Parrocchia SS. Annunziata per garantire la tutela e la sicurezza dell’intera comunità.Ladi benedizione avverrà subito dopo la Santa Messa delle 17:30 e sarà officiata dal Parroco Don Claudio Moffa. La presenza di questorappresenta una risorsa fondamentale per tutta la comunità pietrafusana, pronta a rispondere tempestivamente a situazioni di necessità.L’invito è esteso a tutta la popolazione, affinché si possa partecipare a questo momento di grande valore sociale.