Iltempo.it - Deepseek è l'arma segreta di Kim: il terrore degli Usa sulla Corea del Nord

, la popolarissima IA made in China, sta facendo discutere e c'è chi sostiene che ladeldi Kim Jong Un potrebbe sfruttarla per fini militari nella sua guerra a distanza con Washington. Un vero e proprio asso nella manica che il dittatore di Pyongyang potrebbe usare per modernizzare il suo esercito e potenziare le capacità delle forzete del paese nella guerra informatica, disinformazione e in altri ambiti. Come ricostruito da Federico Giuliani sulle pagine de Il Giornale – e che riprende le indiscrezioni uscite sul sito Nk News – Kim Jong Un sarebbe pronto a servirsi dell'Intelligenza Artificiale nelle più svariate modalità. Potrebbe ad esempio usareper creare un malware difficile da rilevare e potenzialmente letale per i nemici occidentali oppure sviluppare droni autonomi con capacità offensive avanzate e di sorveglianza.