Deep Seek perché tanto rumore?

La scorsa settimana gli argomenti non sono mancati; tuttavia, il nuovo modello di intelligenza artificiale cinese ha dominato la scena da diversi punti di vista, riempiendo le pagine di tutti i media del mondo. Francamente mi sembra che sia uno di quei casi in cui tante piccole notizie ne fanno una grande. Prese singolarmente è difficile considerarle degne di tanta risonanza. Partiamo dalla prima. La start-up cineserilascia un nuovo modello apparentemente molto più efficiente di quelli di qualsiasi altro concorrente.stupirsi? L’unica buona ragione sembrerebbe essere quella che non ci sono arrivati prima gli Stati Uniti. In effetti la soluzione tecnica è notasi tratta di un Mixture-of-Experts (MoE) in cui si suddivide il processo di apprendimento tra più esperti specializzati.