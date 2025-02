Agrigentonotizie.it - “Dedico questa vittoria ai sogni”: Loredana Errore si gode il trionfo ad “Ora o mai più” tra post social e ospitate in tv

Leggi su Agrigentonotizie.it

I profilidisono particolarmente attivi in queste ultime ore. Si potrebbe tranquillamente dire che sono “in festa” per lache la cantante agrigentina ha ottenuto al termine della quarta puntata di “Ora o mai più”, il talent show condotto da Marco Liorni in onda il.