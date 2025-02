Quotidiano.net - Deda Value recupera 120 milioni per la PA: un nuovo modello di efficienza e trasparenza

Nel panorama italiano della Pubblica Amministrazione (PA), la gestione efficace delle risorse economiche rappresenta una sfida cruciale per migliorare i servizi ai cittadini. In questo contesto,si distingue come un partner strategico, specializzato nel recupero di risorse economiche attraverso una corretta applicazione della normativa fiscale. Dal 2021, la società ha restituito oltre 120di euro a enti pubblici in tutta Italia, permettendo di liberare fondi destinati al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici. Un impatto tangibile sulla PA italiana In poco più di tre anni,ha supportato 180 enti pubblici, tra Comuni, Aziende Sanitarie e Ospedaliere, nel recupero di IVA e IRAP, con una particolare attenzione al Mezzogiorno, che ha beneficiato del 50% delle somme restituite.