Decreto liste d’attesa vuoto? Dato oggettivo non c’è più tempo per il Servizio sanitario | i medici confermano l’analisi di Gimbe

In questi primi sei mesi dalla sua approvazione, illegge antinon ha portato nessun beneficio ai cittadini. Non prevede alcun intervento strutturale, ma solo misure tampone prive di una visione a lungo termine. Perché senza rilanciare l’offerta sanitaria e potenziare gli organici, non si otterrà alcun risultato, indipendentemente dal fatto che i decreti attuativi vengano approvati o meno. Questa volta a sottolineare le criticità delantiè Guido Quici, presidente della federazione sindacale deiCimo-Fesmed. In consonanza con quanto scritto nell’ultima analisi pubblicata dalla Fondazione, per Quici il provvedimento lanciato dal Governo Meloni – durante la campagna elettorale delle europee – è una norma vuota, priva di effetti tangibili.