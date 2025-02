Ilfattoquotidiano.it - Decreto Caivano, esclusione della messa in prova applicabile solo per reati commessi dopo il 15 novembre 2023

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

alladei minori, così come previsto dal, non si può applicare retroattivamente. È la Corte costituzionale, con la sentenza numero 8, a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari. Il procedimento vedeva imputato un ragazzino imputato per violenza sessuale con altri due – giudicati separatamente – su una adolescente under 14. Fatto commesso il 18 giugno 2019, quando l’imputato aveva 15 anni. All’udienza del 22 maggio 2022, l’imputato aveva ammesso, chiedendo la sospensione del processo conalla. La procura aveva dato parere e il Tribunale aveva quindi rinviato il processo a dicembre incaricando i competenti Servizi minorili dell’Amministrazionegiustizia (USSM) di verificare preliminare in ordine alla fattibilitàalla