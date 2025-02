Internews24.com - De Roon ammette: «Scudetto? Ormai non lo guardiamo più, siamo lontani! E su Scamacca…»

di RedazioneDe: «non lopiù,! E su Scamacca.» Le parole del centrocampista dell’AtalantaIntervistato dai microfoni di SportMediaset, Maarten De, ha parlato cosi della lotta. Le parole del centrocampista dell’Atalanta:- «Nonallo, credo cheanchenoi stessi, soprattutto perché gli ultimi risultati non sono stati di alto livello. Penpartita per partita, ne arriveranno tante. Dobbiamo tornare a provare a fare un filotto di vittorie, poi vedremo»SCAMACCA- «È un momento delicato per tutti gli infortuni. È un gran dispiacere, soprattutto per Gianluca Scamacca che è appena tornato. Ha lavorato 6 mesi per esserci in questa stagione, poi lo perdi subito. È un dispiacere enorme.