Ilnapolista.it - De Laurentiis molto più interessato a mettere posto i conti che a inseguire lo scudetto (Repubblica)

Depiùche aloNapoli con Marco Azzi scrive del mercato invernale che ha visto la partenza di Kvaratskhelia e l’arrivo di Okafor. Di fatto, aggiungiamo noi, con la mancata sostituzione di Kvara, Deè ufficialmente tornato pappone per gran parte dei tifosi.Scrive:Game over, con un attivo record di 75 milioni. La sessione invernale del mercato si è conclusa a mezzanotte in punto di ieri e ha dato una risposta inequivocabile sulle priorità stagionali del Napoli:piùi suoiche ail sogno concreto del quarto, a dispetto dell’esaltante primato in classifica – ad appena 15 giornate dalla conclusione del campionato – della squadra di Antonio Conte.