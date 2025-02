Inter-news.it - De Grandis: «Curioso di vedere come l’Inter farà la Coppa Italia»

Oggi inizia lae Deparla dele dila squadra di Inzaghi l’affronterà. Ai quarti incontreranno la Lazio.– Stefano De, ospite negli studi di Sky Sport 24, si sofferma sullanazionale, che inizia oggi con il primo quarto di finale tra Atalanta e Bologna. Il giornalistasul: «Sonodiaffronteràla. Simone Inzaghi ha sempre voluto vincere le coppe e arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Non ha mai fatto,faceva ad esempio Lippi alla Juventus quando metteva la squadra B nelle coppe, mentre vinceva gli scudetti consecutivamente. La partita contro la Lazio arriverà tre giorni prima della trasferta a Napoli. Ma penso che squadre che stanno dietro in classificaRoma o Milan punteranno forte alla».