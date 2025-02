Juventusnews24.com - De Brul Juve, l’agente Tabti: «Le sue qualità, il paragone con Rudiger, la concorrenza dei top club e la scelta di venire a Torino: vi racconto tutto»- ESCLUSIVA

di Nicolò CorradinoDedel giovane difensore acquistato dai bianconeri inntusnews24: tutte le dichiarazioni di YacineIl calciomercatocontinua a lavorare anche per quanto riguarda il settore giovanile bianconero. Uno degli ultimi arrivati con lantus Under 17 di mister Cioffi è Maxime De, difensore classe 2008 prelevato dal KAA Gent. Per analizzare il nuovo acquisto dei bianconeri,ntusnews24 ha contattato inil suo agente, Yacinedellaconsultancy Group.Ci racconti che tipo di giocatore è Maxime e quali sono le sueprincipali.«Una delledi Maxime è la sua imponente presenza fisica in campo, che lo rende formidabile nei duelli difensivi. La sua capacità di imporsi e di adottare un approccio aggressivo in difesa lo contraddistingue.