Ilfattoquotidiano.it - Ddl Sicurezza, la protesta al Parlamento Ue. Amnesty denuncia: “In Italia non sarà più possibile scendere in piazza per i propri diritti”

“Siamo venuti a Bruxelles per lanciare un grido di allarme: l’sta diventando un laboratorio politico per compiere una svolta autoritaria. Chiediamo che l’diventi un’osservata speciale per il ddl”. La lotta contro il disegno di legge 1236 ddl sbarca anche in Europa. Nella giornata di martedì, una sessantina di attiviste e attivisti della rete “No ddl– A Pieno Regime” ha portato ladentro e fuori aleuropeo di Bruxelles. Prima con una conferenza stampa nella sala Anna Politkovskaya insieme agli eurodeputatini del gruppo The Left e ai deputati di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. E poi con un flash mob davanti all’Euroe con un’assemblea di movimenti europei per “lanciare un grido d’allarme in difesa delle libertà, dei, delle lotte per il futuro e per la giustizia sociale e ambientale”.