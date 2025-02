Sportintv.eu - DAZN acquisita i diritti pluriennali per il Campionato Mondiale di E1 Series

Leggi su Sportintv.eu

, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, ha annunciato il nuovo accordo pluriennale per idi trasmissione globale della seconda edizione delUIM E1, il primo e unicoal mondo di barche elettriche, presentato da PIF. La competizione toccherà città come Como ma anche Doha e Monaco fino .L'articoloper ildi E1proviene da Sport in TV.