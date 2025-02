Dazi Usa, Pechino si appella al Wto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.50 Oltre ad avere decisofino al 15% verso gli Usa dopo le misure di Trump, la Cina ha presentato un reclamo all' Organizzazione mondiale per il commercio (Wto) "per difendere i suoi legittimi diritti e interessi". Lo annuncia il ministero cinese del Commercio, che lamenta l'aumento dei diritti doganali Usa e ha quindi chiamato in causa il meccanismo Wto per la risoluzione delle controversie.denuncia la "natura dolosa" delle misure statunitensi.