Dazi Usa Ora Trump tratta

di Claudia Marin ROMA Donaldsi muove come un giocatore di poker sul tavolo dei. Tatticismo negoziale massimo tra ordini esecutivi firmati, rialzi e colpi di scena: è di ieri la sua decisione di congelamento per un mese delle super imposte sui prodotti provenienti dal Messico in cambio dello schieramento di 10mila soldati messicani ai confini. Ed è di ieri il patto con il Canada, mentre si attende il colloquio con la Cina. Mentre continua a fare la voce grossa con l’Europa, minacciandodel 10% sulle importazioni in Usa. Una offensiva che, però, deve fare i conti con la reazione, almeno a parole, unitaria e dura dei 27 Stati dell’Unione ai quali si è aggiunto il Regno Unito in una sorta di ritorno a casa. Con la premier Giorgia Meloni che, d’intesa con Ursula von der Leyen, si pone come possibile mediatrice con la nuova amministrazione americana.