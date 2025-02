Lapresse.it - Dazi Usa, Metsola: “Guerre commerciali non giovano a nessuno”

Per quanto riguarda il rapporto Ue con gli Usa “lenone la nostra prima priorità deve essere quella di evitarne una, perché una situazione in cui si perde non giova a. Naturalmente, anche l’Europa è preparata a qualsiasi risultato e parleremo da una posizione di forza, mettendoci tutti insieme”. Lo dice la presidente del Parlamento europeo, Roberta, alla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue 2025. “Da soli – sottolinea -, siamo piccoli attori, ma insieme siamo una forza con cui fare i conti. Non lo diciamo abbastanza. Gli Stati Uniti sono uno degli alleati più vecchi e forti dell’Europa, il nostro rapporto commerciale da 1,5 trilioni di euro è troppo importante e imporrel’uno all’altro danneggerebbe aziende e persone su entrambe le sponde dell’Atlantico.